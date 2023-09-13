ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!

نشر المتخصص بالأحوال الجوية الاب إيلي خنيصر، عبر صفحته على “فيسبوك”، تقريراً يتناول الطقس في لبنان والمنطقة ليومَي الأربعاء والخميس 13 و14 أيلول 2023، وقال فيه:

“بعد ان ضربت العاصفة دانيال، اليونان وتمددت نحو شرق تركيا وبلغاريا، وأغرقت مياه الفيضانات شرق إسطنبول ودمرت البنى التحتية في قسم كبير من اليونان واغرقت المنازل ودمّرت وجرفت عدداً من السيارات نحو البحر.

تتابع العاصفة المتوسطية “دانيال” عملها التخريبي في شمال ليبيا خلال اليومين المقبلين بحيث ستشهد المناطق الشمالية منها الواقعة على البحر المتوسط، امطاراً طوفانية ستسبب السيول الجارفة وارتفاع منسوب المياه، وتدمير البنى التحتية وغرق المنازل وقطع الطرقات وجرف السيارات”.

وأضاف خنيصر: “يستمر تدفق العواصف المدارية نحو أوروبا وستطال المنخفضات الجوية خلال الأسبوع المقبل بريطانيا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا ستترافق مع امطار غزيرة ستساهم بتشكل الفيضانات والسيول المدمرة، وهذا ما ينتظر شمال ليبيا خلال اليومين المقبلَين… بهذه الاسطر كتبتُ اليكم نشرة 08 و 09 أيلول، واليوم وبعد ان دُمّرَت البُنى التحتية في شمال ليبيا وهدمت السيول المنازل واغرقت سكانها بالمياه وجرفت عدداً كبيراً من السكان وألقتهم في مياه البحر المتوسط، أعلنت السلطات الليبية ان عدد القتلى سيتخطى ال 10,000 قتيلاً،

والسؤال: طقس الأرض الى اين؟ وما هي العوامل المسببة لمحو المدن بالفيضانات وقتل عشرات الآلاف؟

الجواب: انها ثورة المحيطات… والآتي أعظم.

فبعد انتهاء طوفان ليبيا المدمّر، يعود المحيط الاطلسي الثائر، ويقذف المنخفضات والعواصف نحو اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وشمال المانيا وقد سبب يوم امس 12 ايلول، وما زال حتى الساعة، الكثير من السيول الجارفة وتساقط حجارة البرد وغرق الطرقات وجرف السيارات،

فما يُجريه المحيط الأطلسي، منذ أواخر شهر آب، عائد لارتفاع درجة حرارة مياهه التي لامست على مدار خط السرطان 31/32 درجة، فهيجانه اليوم يبدو واضحاً من خلال الاعصارين المسيطرين عليه، (إعصار Lee الذي وصل الى الدرجة الخامسة واليوم اصبح درجة ثالثة واعصار Margot درجة أولي)، وقذْفُ العواصف نحو أوروبا واليونان وليبيا واضح بسبب كثرة الرطوبة ونسبة التبخر.

فماذا تركتَ أيها الأطلسي للأشهر المقبلة؟ بخاصة وانّ مياهك تملأ طبقات الجوّ بالرطوبة التي ينقلها التيار النفاث نحو الداخل؟

ماذا عن طقس لبنان؟

من المنتظر ان يتأثر لبنان بحالة عدم استقرار سريعة يوم الأربعاء يتخللها بعض الامطار العابرة المتفرقة.

يعود الاستقرار الجوي الى حالته العادية والحرارة الى معدلاتها الموسمية بدءاً من يوم الخميس، لتلامس 30-31 ساحلا و 33 بقاعاً و 25/26 درجة على الجبال 1200 متر.

لا خوف على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى الساعة، فأجواء الطقس ما زالت معتدلة وخط المنخفضات والامطار لم يُرسم بعد على الخرائط الجوّية نحو لبنان وسوريا، وبين ايلول وتشرين صيف تاني،

ما زالت اوروبا، والهند، وشرق آسيا وشبه الجزيرة العربية ضمن الاسابيع الكارثية التي تهدد السكان بالغرق واهتزاز الطبيعة.

نرفق مع النشرة فيديو للفيضانات والسيول التي اجتاحت غرب اوروبا يوم امس 12 ايلول

الحرارة على الساحل ليوم الخميس : 30 نهاراً و 24 ليلاً

في البقاع: 31/33 نهاراً و 18 ليلا

على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 12 ليلاً

الرياح: شمالية غربية سرعتها 05 كم في الساعة، تنشط احيانا لتلامس 45 كم في الساعة في الشمال

الضغط الجوّي: 1008hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%

حالة البحر : مائج

حرارة المياه 30 درجة