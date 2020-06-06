ثورة 17 تشرين تعود بزخم… “لا تخونوننا فنحن نعطي دروساً بالوطنية”

لبنان ينتفض‬⁩
لبنان ينتفض‬⁩

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عادت الثورة الى ساحة الشهداء، معبرة عن ألم الناس وأوجاعهم وأنينهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة.

وقال ثائر، “منذ 17 تشرين ونحن نشارك بالثورة لأجل لبنان. لا تخونوننا فنحن نعطي دروساً بالوطنية ونحن عشنا عمرنا بالخطر فلا تخوفوننا. نريد تحديد موعد الانتخابات ولا ثقة لنا بالسلطة فهي غير مستقلة”.

وانطلقت اليوم مسيرة 6 حزيران من كل المناطق اللبنانية باتجاه ساحة الشهداء للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة ورفض نهج وآلية السلطة بإدارة الأمور.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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