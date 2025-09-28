جابر: ستُطرح مناقصة من أجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المطلوب في صرف أموال مصرف لبنان على الدعم

اشار وزير المال ياسين جابر الى ان رئيس الحكومة ​نواف سلام​ يهتم شخصيًّا بمشروع ​قانون الفجوة المالية​، وكل الاجتماعات تكون برئاسته والمطلوب السرعة وليس التسرع.

واعتبر جابر في حديث لـ “mtv”، بان المهمّ أن هناك نية لبدء برمجة الدفع للمودعين قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودعين، والباقي ستتم برمجته، موضحا بان مصرف لبنان يعمل على الصعيد التقني ويبذل جهداً في هذا الخصوص، ولكن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت، وكل التسريبات لا تزال افتراضات ولا شيء نهائياً.

وشدد على ان الدولة لا يمكن أن تكون مديونة إلا بوجود قانون، وسيكون هناك حلّ لمديونية الدولة.

واعلن بانه ستُطرح مناقصة من أجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المطلوب في صرف أموال مصرف لبنان على الدعم، كما نعمل على موضوع معاملات صيرفة التي شهدت استغلالاً كبيراً وطلبنا معلومات حول هذا الملف.