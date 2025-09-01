جابر: منحة مالية عن آب للعسكريين وذوي الشهداء

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيانًا أعلن فيه أنّ الوزير ياسين جابر وقّع مشروع مرسوم يمنح العسكريين منحة مالية عن شهر آب 2025، تشمل العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، إضافةً إلى ذوي الشهداء العسكريين.

وجاء في البيان أنّ الوزير جابر أحال المرسوم فورًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتوقيع عليه وفق الأصول القانونية.

وبحسب نص المرسوم، تنص المادة الأولى على منح العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر آب 2025 بقيمة 14,000,000 ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

أمّا المادة الثانية، فتنص على منح المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وذوي الشهداء العسكريين منحة مالية عن الشهر نفسه بقيمة 12,000,000 ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).