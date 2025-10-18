السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
جابر يطالب واشنطن بدعم لبنان ويستعرض التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد

منذ 42 دقيقة
وزير المالية ياسين جابر

شدّد وزير المالية ياسين جابر خلال اجتماعاته في واشنطن على “ضرورة دعم الولايات المتحدة لموقف لبنان بإلزام إسرائيل بالالتزام بوقف النار ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان”. جاء ذلك في اجتماع حضره مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة، حيث أشار جابر إلى أن “لبنان التزم بكامل بنود القرار 1701 منذ إعلان وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني ينتشر بشكل فعّال، لكن استمرار الانتهاكات يعوق عمل الجيش وانتشاره”. وأضاف أن هذا الموقف “موثق من قبل قوة الطوارئ الدولية اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب”.

واستكمل الوفد اللبناني لقاءاته ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تطرق إلى زيارة مستقبلية للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى لبنان، تعكس ثقتهم بمستقبل البلاد واستعداد البنك للمساعدة في إعادة الإعمار وتمويل المشاريع القائمة والجديدة. وسيقوم الوفد اللبناني بتحضير هذه الزيارة، التي تشمل لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وجولات ميدانية على المشاريع الممولة في مختلف المناطق.

كما شهدت الاجتماعات لقاءً جمع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع ممثلي حاملي سندات اليوروبوند، حيث تم شرح الظروف الاقتصادية والصعوبات التي واجهها لبنان والخطوات الإصلاحية المتخذة، مؤكدين استعداد لبنان لبدء مفاوضات مع حاملي السندات بمجرد توافر الجهوزية المالية.

في السياق نفسه، استمرت اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المعنية بتمويل القطاع الخاص، بما فيها إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد بقيادة جهاد أزعور، لمتابعة تقدم التنسيق بهدف تجهيز لبنان لتوقيع برنامج متكامل مع الصندوق قريبًا.

