جامعة الحكمة تنظم مناورة حية حول إدارة الأزمات

تنظم كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مناورة حية حول إدارة الأزمات، بالتعاون مع الجيش اللبناني (الفوج المجوقل، القوات الجوية، الشرطة العسكرية)، الصليب الأحمر اللبناني، المديرية العامة للدفاع المدني، بلدية جونية، واتحاد بلديات كسروان الفتوح.

وستقام المناورة في ساحة بلدية جونية صباح يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة.

تأتي هذه المناورة ضمن إطار مادة إدارة الكوارث والأزمات، التي تُدرَّس في ماستر العلاقات الدبلوماسية وفن التفاوض بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة.

تهدف هذه التدريبات إلى تعزيز التنسيق والاستعداد بين الجهات المستجيبة الرئيسية في أوقات الأزمات والكوارث، ما يساهم في تحسين فعالية التعامل مع الطوارئ.

بعد انتهاء المناورة، سيُقام عرض للفوج المجوقل بالتعاون مع القوات الجوية في الجيش اللبناني، ليُظهروا مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

يعكس هذا العرض الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والعسكرية والجهات المعنية بإدارة الأزمات في لبنان.