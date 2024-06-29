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جامعة الدول العربية تلغي تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية

منذ 39 دقيقة
الجامعة العربية

الجامعة العربية

الأأناضول
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أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية. وجاء ذلك في تصريح متلفز لقناة القاهرة الإخبارية، عقب زيارته العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه. لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب.

وأكد زكي أن جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية.

يذكر أن الجامعة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية في مارس/آذار 2016، لكن القرار قوبل بتحفظات من لبنان والعراق.

وطلبت من الحزب وقتها التوقف عن نشر التطرف والطائفية، والتدخل في شؤون الدول الداخلية، وعدم دعم الإرهاب في المنطقة.

أول لقاء منذ أكثر من 10 سنوات
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة الأخبار، أمس الجمعة، عن زيارة زكي إلى بيروت ولقائه مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله، محمد رعد، وهو أول لقاء من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات.

وشملت الزيارة أيضا اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العميد جوزيف عون، بحسب بيان الجامعة العربية.

وركزت المحادثات على احتواء التصعيد في جنوب لبنان مع إسرائيل، بالإضافة إلى مناقشة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان المستمر منذ أكثر من 19 شهرا.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، حيث تبادل الطرفان القصف اليومي عبر الحدود، وهو ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، أغلبهم من الجانب اللبناني.

ويربط حزب الله وقف القصف بإنهاء إسرائيل عدوانها المدمر في غزة، والذي أسفر عن نحو 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

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