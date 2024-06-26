جامعة الدول العربية: وقف الحرب في الجنوب اللبناني بات أولوية لسكانه

شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، على أن الحرب في لبنان ستتوقف عندما تنتهي الحرب في غزة، داعياً إلى تجنب الأخطاء التي تؤدي إلى توسعتها.

وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة “الحدث”، أن الشغور الرئاسي يهدد كيان الدولة في لبنان، نافياً أن يكون في جعبته مبادرة من جامعة الدول العربية لحل تلك الأزمة.

وأكد أن “المطلوب من اللبنانيين اليوم أن يتنازلوا ويتوافقوا فيما بينهم”.

كما تابع أن “وقف الحرب في الجنوب اللبناني بات أولوية لسكانه الذين فقدوا أبناء وممتلكات”.

ورأى أن “البعض وصف الشغور الرئاسي بالمشكلة الأم، مؤكداً أن القرار الخاص بخوض الحرب بات مطروحاً للحوار الوطني على غرار الاستراتيجية الدفاعية”.

وشدد على أن “الدول العربية لا تريد أخطاء تؤدي إلى توسعة الحرب يدفع فيها الأبرياء ثمن الأخطاء”.

وأعلن أنه “لا توجد أي مبادرة لنقل قادة الفصائل الفلسطينية إلى دولة أخرى، في إشارة منه إلى ما تردد من أنباء حول إمكانية انتقال مقر حركة حماس من قطر إلى إسطنبول أو العراق أو غيرهما”.

وعن المصلحة الفلسطينية العليا رأى أنها هي التي يجب أن تتحكم في أي قرار تتخذه أي منظمة فلسطينية، مؤكدا وجود شكوك عربية قوية برغبة إسرائيل بوقف الحرب.

وأتى هذا الإعلان وسط تصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.

فيما حذرت أميركا من أنها لن تستطيع إيقاف أي خطط إسرائيلية في هذا السياق، بنهاية المطاف.

وأسفر التصعيد بين الطرفين عن مقتل 479 شخصاً على الأقل في لبنان، بينهم 313 عنصراً من حزب الله، و93 مدنياً على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.