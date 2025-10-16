جامعة الروح القدس – الكسليك تنصّب الأب البروفسور جوزف مكرزل رئيسًا سابع عشر وتحتفل بمسيرتها الأكاديمية والـ75 عامًا من التميز

نظمت جامعة الروح القدس – الكسليك مراسم تنصيب الأب البروفسور جوزف مكرزل رئيسًا سابع عشر للجامعة، في قاعة القديس يوحنا بولس الثاني، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الاتصالات شارل الحاج، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب هادي محفوظ، رئيس مجلس الأمناء الدكتور بسام ديب، وحشد من الوزراء، النواب، السفراء، النقباء، المطارنة، قادة الأجهزة الأمنية، شخصيات سياسية ودينية واجتماعية، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.

انطلقت المراسم بموكب رسمي تقدّمه حامل الصولجان البروفسور نعمة عازوري، حيث حمل الصولجان المصنوع من خشب الزيتون رموز الجامعة والجوانب الروحية والثقافية والتاريخية لمسيرتها. ثم بارك الاحتفال الأب العام هادي محفوظ بصلاة افتتاحية.

وأعلن رئيس مجلس الأمناء الدكتور بسام ديب رسميًا تنصيب الأب البروفسور جوزف مكرزل رئيسًا للجامعة، مؤكدًا على استمرار رسالة الجامعة في التميز الأكاديمي والثقافي. وبعد ذلك، سلّم الأب مكرزل الميدالية الرئاسية التي تحمل شعار الجامعة وسبعة مواهب من روح القدس، تأكيدًا على المسؤولية الملقاة على عاتقه في قيادة الجامعة والحفاظ على إرثها.

كما كرّم الأب مكرزل الرؤساء السابقين للجامعة بميداليات تكريمية تقديرًا لإسهاماتهم في بناء وتطوير الجامعة على مر العقود.

وفي كلمته، عرض الأب البروفسور مكرزل تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية وصولاً إلى تأسيس الجامعة التي تحتفل اليوم بمرور ٧٥ عامًا على افتتاحها، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تقتصر على التميز الأكاديمي فحسب، بل كانت ملتقى للتراث والابتكار، وأسست نهضة ليتورجية مارونية في الشعر والطقوس والموسيقى والفن الكنسي، بالإضافة إلى إطلاق دراسات وندوات حول تاريخ لبنان والتعددية والبيئة والهجرة والذاكرة الوطنية.

وأضاف: “خلال الحرب التي اندلعت عام 1975، فتحت الجامعة قاعاتها وغرفها للحفاظ على كرامة الإنسان بعيدًا عن الانتماءات الطائفية، واستمر التعليم والتقدم رغم الدمار، مع تأسيس كليات جديدة وتوسيع الشراكات مع جامعات العالم، وحصول برامج الجامعة على اعتمادات علمية دولية، وتميز خريجوها على الصعيدين المحلي والدولي”.