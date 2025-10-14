الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
جامعة بيروت العربية توقّع 10 اتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات تركية رائدة

منذ 35 دقيقة
جامعة بيروت العربية
شارك رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور وائل نبيل عبد السلام في المؤتمر العربي الخامس للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي نظّمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع مجلس التعليم العالي التركي، واستضافته جامعة تونس المنار في العاصمة التونسية، تحت شعار “القيادة والحوكمة والشراكات الاستراتيجية بين الجامعات العربية والتركية”.

وخلال فعاليات المؤتمر، وقّعت الجامعة عشر اتفاقيات تعاون أكاديمي مع نخبة من الجامعات التركية الرائدة، وهي: أناضولو، كوجايلي، هاتاي مصطفى كمال، أنقرة، كيريكالي، إسطنبول سراح باشا، غازي عنتاب، دوزجه، بوردور محمد عاكف إرسوي، وحليش.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي من خلال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات علمية وورش تدريبية متخصصة في مجالات الطب، العلوم الصحية، الهندسة، الإعلام، والعلوم الاجتماعية. كما تشمل الاتفاقيات فرصًا تدريبية متقدمة في مستشفيات الجامعات التركية، ما يتيح للطلاب خبرات ميدانية مميّزة.

وأوضح بيان الجامعة أنّ هذه الشراكات “تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتبادل المعرفي وتطوير المهارات الأكاديمية والبحثية”، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر شكّل “فرصة ثمينة لتعزيز الحوار العربي–التركي في مجالات التعليم، البحث، والابتكار”.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ جامعة بيروت العربية ستواصل جهودها في تعزيز التبادل العلمي والثقافي مع الجامعات الإقليمية والدولية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية الجامعة المستقبلية في خدمة المجتمع والتعليم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

