الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جان العلية: ما من قوة اقوى من قوة الحق

2 - فبراير - 2022
جان العلية

جان العلية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، البيان الآتي:

“ان الحملة التي بدأتها امس الوزيرة ندى البستاني، بالاصالة عن نفسها والوكالة عن وزيري الطاقة الآخرين، لها هدف مزدوج:

١.صرف النظر عن المناظرة التلفزيونية من خلال الشتم والتهويل.
٢. التأثير في مفاعيل استحقاق قانوني يتعارض كليا مع ممارسات النهج.

ليست التغريدات اصلا للشتم، ولا مجالا للسجالات حول مواضيع دقيقة دستورية وقانونية وفنية بأهمية موضوع صفقات وزارة الطاقة.

الحقائق لا تلغى ولا تمحى ولا تسقط بمرور الزمن؛ والمناظرة التلفزيونية على اي محطة يختارها الوزراء الثلاثة وبادارة اي محاور يرتأون؛ هي الوسيلة الوحيدة لتبيان الحقائق.

لن ارد خارج إطار هذه المناظرة؛ اما بالنسبة للشتم فهي لغة لا اتقنها؛ لا انطق بها؛ ولا اعلمها؛ وانا من يعلم الاجيال ان الانسان هو ما ينطق به.

في الموضوع الثاني؛ حاولوا ويحاولون وسيواجهون من ضمن الكتاب؛ اي الدستور والقانون وأمام محكمة الرأي العام ايضا”.

وختم: “ما من قوة اقوى من قوة الحق؛ وما من سند أقوى من سند الدستور والقانون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    صفحة IntelSky
    "انتل سكاي" ترد على حمية: نقلنا الخبر من مصادر يونانية
    وزير الاقتصاد أمين سلام
    سلام: أنا ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست".. بالفيديو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!