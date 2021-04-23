جان جبران: مؤتمنون على خدمة المواطن بصدق رغم الظروف الصعبة

توجه رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الى موظفي وعمال المؤسسة ببيان اشار فيه الى انه “في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر على الوطن وعلى مؤسساته، جميعنا يستشعر الصعوبة في ادارة القطاع لتأمين ابسط حقوق العامل والمواطن، وبالرغم من كل هذا الواقع اود ان أذكر في بعض ما كنا اتفقنا عليه سابقا ان مستخدمي وعمال المؤسسة هم مؤتمنون على خدمة المواطن بصدق واخلاص رغم كل الظروف”.

واشار البيان الى ان “التشكيلات الادارية التي تصدر من الادارة ، يجب ان تنفذ دون اللجوء الى الاستعانة بواسطات او مراجع ( سياسية – حزبية) لتعديلها او الغائها، كما يجب التزام جميع التوجيهات المطلوبة من الادارة وفق التسلسل الإداري، ويجب عدم ابتزاز المواطن ماديا او معنويا لخدمته، تحت طائلة العقوبة او الطرد من العمل “.

اضاف:” يجب عدم تمديد اي خط مياه لاي مواطن دون علم الادارة المسبق والموافقة عليه تقنيا من قبل مصلحة المشاريع، تحت طائلة المسؤولية. وعدم شرك اي خط خاص لمواطن من خط الجر إلا في الحالات الاستثنائية النادرة والموافق عليها خطيا من مصلحة المشاريع”.

ودعا الى” عدم استعمال سيارات المؤسسة إلا في ايام العمل ضمن الدوام الرسمي تحت طائلة المسؤولية، للحفاظ على ممتلكات المؤسسة، والعناية بها والاهتمام في ضبط المصروف العالي على كل المستويات في المكاتب والورش. كما يجب على كل موظف وعامل

استقبال اتصالات المواطنين طيلة ايام الاسبوع ومعالجة المشكلة المتصل من اجلها. وتلبية شكاوى مكتب الشكاوى ( call center ) والاهتمام باعادة الاجوبة في وقت محدد،

والتزام دوام العمل، والحضور الى مراكز العمل وفق المذكرة التنظيمية”.

وختم: يطلب من الجميع عدم التناسي لاننا مؤتمنون على خدمة الناس وان هذه الظروف الصعبة سوف تنتهي ولم يبق سوى أدائنا في هذه المرحلة الذي سيقرر مستقبلنا العملي” .