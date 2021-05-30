جان عزيز: سعد الحريري وجبران باسيل متقاطعان على استمرار الفراغ

أكد الاعلامي جان عزيز أن “الانتخابات في لبنان لم تؤد في يوم من الايام الى تداول بالسلطة وما وصلنا اليه اليوم يتخطى العقل والمنطق وكل ما يحصل اليوم هو لاستعاب اكبر زلزال حصل في لبنان وهو 17 تشرين”.

وفي حديث تلفزيوني قال عزيز: “فريق بعبدا لا يريد من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان يعتذر وكل ما يريدونه هو اعادة صياغة التسوية معه”، لافتاً الى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا يريدان تأليف الحكومة فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط يريدان التشكيل”.

وأضاف “في آخر اسبوعين هناك لوائح عدة حول تشكيلة الحكومة جرى تداولها بين بكركي وبعبدا وعين التينة وبيت الوسط عبر الوسطاء الاساسيين وقد طرحت اسماء”.

إستكمل عزيز أن “الحكومة المقبلة هي حكومة رعاية الاستحقاقات وهذه الحكومة لا مصلحة لرئيس تيار “الوطني الحر” جبران باسيل فيها الا اذا استطاع تأمين ضمانة او ثمن او التزام والضمانة هي 8 وزراء زائد واحد له وحده وليس لاحد آخر وباسيل قال للمعنيين انه حتى الطاشناق لا يثق بهم”.

ورأى عزيز أن “سعد الحريري وجبران باسيل متقاطعين على استمرار الفراغ”.