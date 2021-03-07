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جان كلود حمصي: جبهة جديدة تتشكل اليوم.. والادارة الفرنسية في جوّها

منذ 6 ساعات
الناشط جان كلود حمصي

الناشط جان كلود حمصي

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كشف الناشط في ثورة ١٧ تشرين جان كلود حمصي من باريس أن “هناك جبهة جديدة تتشكل اليوم في بيروت تضمّ مختلف المجموعات على اسس واضحة وصريحة وسيتمّ نقاش الامور بحذافيرها لتنطلق الينا في الاغتراب”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اللوبي سيكون لبنانيا وسينطلق الى الاغتراب حيث سيتمّ الضغط والعمل في فرنسا وبلجيكا واميركا وغيرها من البلدن”.

ورأى أن “المشكلة الاساسية في لبنان هي حزب الله”.

وقال: “الادارة الفرنسية في جوّ ما يحصل من جبهة جديدة تتفق على اسس واضحة”.

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