الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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جبارة لصوت بيروت انترناشونال: لن يكون هناك انقطاع للادوية غير المدعومة

منذ ساعة واحدة
نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة

نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة

اميمة شمس الدين
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بعد صرخة نقيب الصيادلة جو سلوم حول خطر نفاذ مخزون معظم الصيدليات من الادوية اثر توقف شبه كامل لتسليم الادوية والحليب من قبل الشركات المستوردة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر اصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض قراراً باصدار مؤشر أسعار الأدوية أسبوعياً بعد مناشدة من نقيبي الصيادلة ومستوردي الادوية وأصحاب المستودعات على ضرورة اصدار المؤشر اسبوعياً من اجل تأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء وتجنباً لتعثر المؤسسات الصيدلانية وعجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى.

في السياق اكد نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال بانه لم يكن هناك قرار من قبل مستوردي الادوية بعدم تسليم الادوية وحليب الاطفال للصيدليات مشيراً الى ان هناك بعض الشركات قد اتخذت قرارا منفرداً بعدم تسليم الادوية للصيدليات بينما بقيت شركات اخرى تقوم بتسليمها.

وطمأن جبارة بان الامور عادت الى وضعها الطبيعي ولن يكون هناك انقطاع للادوية الغير مدعومة بعد قرار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض باصدار مؤشر أسعار الادوية اسبوعياً.

وشكر جبارة الوزير فراس الابيض على تفهمه وضع القطاع الصيدلاني من صيادلة و مستوردين ولاتخاذه الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق الاستقرار وعدم انقطاع الادوية عن المرضى
وبالنسبة للادوية المدعومة لفت جبارة الى ان الامر يعود الى توفر الاموال من قبل مصرف لبنان.

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