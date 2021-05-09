جبارة: لم أتبلغ رسمياً عن رفع الدعم في 1 أيار

أكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، أنه “لغاية اللحظة، لم أتبلغ من أي جهة رسمية أنه سيكون هناك ترشيد أو توقيف للدعم على الأدوية في 1 أيار، بالتالي أنا لا يمكنني تخيل ماذا سيحدث بالجهات الضامنة والمرضى حال تم ذلك”.

ولفت جبارة، خلال حديث تلفزيوني، إلى ان “الخطة الوحيدة المطروحة على الطاولة هي التي وضعتها اللجنة الوزارية ووزارة الصحة، والتي تتمثل برفع تعرفة الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية وتلك التي لا يتم استخدامها لفترة زمنية طويلة، إلى 3900 ليرة لبنانية”.

كما أفاد بأنه “منذ يومين، مصرف لبنان طلب من جميع مستوردي الأدوية أن يأخذوا موافقة مسبقة قبل استيراد أي شحنة أدوية من الخارج، وهذا لم يكن مطلوباً في السابق، ودلالته أن أموال المصرف ضئيلة وهو لا يريدنا أن نحضر أي شحنة ولا يكون هناك أموال لديه”.

وشدد على أن “هناك شحنات وصلت وأخرى على الطريق، ونحن سنقدم طلبات للموافقة عليها، آملين أن يصدر مصرف لبنان موافقة”. وأشار إلى أنه “في الدواء لا يمكن التسعير كما نريد، فالسعر يحدده وزير الصحة حتى لو بعد رفع الدعم”.