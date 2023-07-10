جباعي لصوت بيروت انترناشونال: هناك خلاف بين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان حول كيفية ادارة الملفات النقدية والسياسة النقدية

ما زالت اصداء بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين هددوا خلاله بالاستقالة اذا لم يتم تعيين حاكم جديد في أقرب وقت.

واختلفت الاراء والتحليلات عن خلفيات هذا البيان بين من رأى ان هذا التهديد هو لحث الحكومة على تعيين حاكم جديد و بين من رأى انها مناورة للتمديد لرياض سلامة.

بينما هذه الخطوة لم تفاجئ الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي كشف في حديث لصوت بيروت انترناشونال بانه كان لديه معلومات ومعطيات بان نواب حاكم مصرف لبنان لن يستلموا الحاكمية في حال لم يتم انتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان او بالحد الادنى بقاء الحاكم الحالي في فترة محددة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

وبحسب معلومات جباعي هناك خلاف بين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان حول كيفية ادارة الملفات النقدية والسياسة النقدية في البلد كالتعاميم ومنصة صيرفة ولذلك يقول جباعي اتخذ هؤلاء النواب قراراً موحداً وهو الذهاب الى الاستقالة في حال لم يتم انتخاب حاكم جديد للمركزي.

وكأقتصادي يتفهم جباعي هذا القرار لنواب الحاكم لأن كرة النار صعبة جداً في ظل فراغ رئاسي قد يكون طويلاً والبلد بحاجة لقرارات استثنائية وكما اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الضرورات تبيح المحظورات.

ووفق معلومات جباعي معظم القوى السياسية تقول ان الحكومة غير دستورية و ليس لديها قدرة للقيام بالتعيينات سواء كانت نقدية او عسكرية او غيرها.

ولذلك يرى جباعي ان تمديد عمل المجلس المركزي ككل ومن ضمنه حاكم مصرف لبنان لفترة محددة قد يكون الحل الافضل لأن الوقت يداهمنا ويجب ان يكون هناك حلاً سيما واننا في أزمة والوضع لا يحتمل اي اهتزاز.