جباعي لـ"صوت بيروت انترناشونال": تخوف من تفلت سعر الصرف.. والدولار الى ٣٠٠٠٠

بعدما شهدنا ارتفاعاً مستمراً في سعر صرف الدولار في الايام القليلة الماضية، الى ان اقترب اليوم الى حدود ٢٨٠٠٠ ليرة لبنانية، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” ان “ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم امر طبيعي نتيجة سياسات مصرف لبنان الغير بنيوية والغير مستدامة”.

وقال: “كنت قد حذرت سابقاً ان استقرار سعر الصرف لن يستمر طويلاً وسقفه الى ما قبل نهاية شهر نيسان مشيراً انه تم هدر حوالي ٢ مليار دولار على منصة صيرفة من دون اي فائدة والذي استفاد من هذا الموضوع المصارف وبعض التجار الكبار، اما الشعب والمودعين فلم يستفيدوا ابداً.”

وعن اسباب ارتفاع سعر الصرف، قال جباعي أن “اسباب ارتفاع سعر الصرف يعود الى التخبط في خطة الحكومة الاقتصادية والتي تهدف الى شطب ٦٠ مليار دولار من ودائع اللبنانيين بشكل علني وواضح في ظل عدم الاتفاق على قانون الكابيتال كونترول يحمي حقوق المودعين فضلاً عن المشاكل المرتبطة بملف برياض سلامة و توقيف شقيقه اضافةً الى ان سعر صيرفة تخطى ٢٣٦٠٠ ليرة”.

وتخوف جباعي من تفلت في سعر الصرف حيث توقع أن يصل الى ٣٠٠٠٠ ليرة الا اذا تم اتخاذ اجراءات سريعة مرتبطة بضبط الامور عبر ضخ الدولار بشكل صحيح في المصارف للمودعين، مستبعدا حصول هذا الامر.

وتابع: “فاذا قام المركزي بأي اجراء فسيكون هذا الاجراء مرحلي لتمرير الانتخابات النيابية معرباً عن تشاؤمه من مصير سعر الصرف لأنه لم يحصل حتى الان اي اصلاح في أي قطاع اساسي كالكهرباء و البنى التحتية و تحسين الزراعة والصناعة واعادة هيكلة القطاع المصرفي”.