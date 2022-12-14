جباعي لـ"صوت بيروت انترناشونال": كمية الاقتصاد النقدي الموجودة في البلد كبيرة جداً

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”: ان هناك حركة تجارية اقتصادية بدافع من الاقتصاد النقدي المبني على تحويلات المغتربين من الخارج التي تبلغ قيمتها بين ٦ و ٧ مليار دولار، و على ما تعطيه بعض الأحزاب والجهات اللبنانية من رواتب بالدولار و ايضاً مبني على وجود التعاميم ١٦١ و ١٥٨ الذين يؤمنون الفريش دولار للمودعين والموظفين.

معتبراً إن هذه الأمور تخلق حالة من الاقتصاد المتحرك الذي يشهد بيع وشراء بشكل طبيعي.

وإذ لفت جباعي الى اننا بحاجة الى دولة وانتخاب رئيس جمهورية والى وجود حكومة يكون لديها خطة اقتصادية وخطة تعافي مالي واقتصادي واضحة، وتستطيع أن تستفيد من هذه الطفرة الموجودة في الاقتصاد النقدي في القطاع الخاص كي تتمكن من توجيهه بشكل صحيح نحو الاستثمارات الحقيقية من أجل استفادة القطاعين الخاص والعام.

رأى أن استمرار الفراغ الرئاسي و الحكومي يؤدي الى المزيد من اضاعة الوقت لوضع الحلول مشيراً الى ان واقع الاقتصاد اللبناني اصبح مختلف عما كان عليه قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩، لافتاً الى أن كمية الاقتصاد النقدي الموجودة في البلد كبيرة جداً وهي التي تحرك الاسواق، وهذا ما يفسر بأن الاقتصاد ما زال يعمل فمعظم الهيئات الاقتصادية والتجار والمؤسسات ما زالوا يمارسون اعمالهم من بيع وشراء.

واستبعد جباعي في حال طال الفراغ حصول انهيار كامل في البلد لان القطاع الخاص ما زال يعمل، مشدداً على ان امام لبنان فرصة للخروج من الازمة في حال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.