جبران باسيل:"في لبنان.. الاستحقاقات الدستورية مجرد كلام والسلاح وسيلة وليس هدفًا"

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ لبنان يشهد “غيابًا كاملًا لاحترام الاستحقاقات الدستورية”، مشددًا على أن التمديد للمناصب سابقًا هو “قمة السخرية السياسية”، محذرًا من تكراره إذا ما توافرت مصالح خارجية أو شخصية لبعض الأطراف.

وخلال مقابلة مع إذاعة “مونتي كارلو” في فرنسا، أكّد باسيل موقف التيار المبدئي من عدم جواز التمديد وضرورة صون حقوق اللبنانيين والمنتشرين في المشاركة بالانتخابات، داعيًا إلى تمثيلهم بشكل فعّال في البرلمان سواء عبر نواب دائرتهم أو نواب يمثلونهم في الخارج.

وحول التفاوض غير المباشر، لفت إلى أنّ لبنان سبق وأن تفاوض عبر اليونيفيل والحدود البحرية، مؤكدًا أن “الجوهري هو الوصول إلى سلام عادل ودائم يحفظ الحقوق اللبنانية”. وشدّد على أنّ “السلاح وسيلة دفاع عن لبنان وليس غاية بحد ذاته”، وأن أي تفريط به يجب أن يكون مقابل تأمين حقوق وحماية الدولة.

وفي الملف الحكومي، شدد باسيل على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أقوياء ويمارسون صلاحياتهم كاملة، مشيرًا إلى أن التيار الوطني الحر يراقب الأداء الحكومي ويكشف مكامن الخطأ بهدف تصحيحها وحماية حقوق اللبنانيين.

كما أشار إلى قضايا النازحين السوريين، معتبرًا أن استمرار سياسة إبقائهم بعد سقوط النظام السوري “خضوع لإرادة خارجية”، داعيًا إلى إعادة النازحين وحماية سيادة لبنان. وختم بالقول: “التيار هو الذي يعارض، والباقون يرتكبون أخطاء مميتة في السلطة”.