جبران باسيل: أولويات لبنان بتبلش بعودة فورية للنازحين

منذ 25 دقيقة
جبران باسيل

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على منصة “أكس”: “السلطة عم تفاوض على اطلاق المساجين السوريين، هيدي اولوية سوريّة بس أولويات لبنان بتختلف. اكيد موضوع المساجين بحاجة لحل دون مساومة على دماء الجيش، بس أولويات لبنان بتبلش بعودة فورية للنازحين، وما ننسى حقيقة المفقودين يلي اتهمتوا الرئيس ميشال عون بالمساومة عليها! تفضّلوا فرجونا!”

