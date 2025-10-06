جبران باسيل: سلطة عاجزة وخطر التوطين عم يزيد!

كتب رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل عبر منصة “أكس”: “لما بيرجعوا النازحين ليشاركوا بانتخابات سوريا، يعني دليل إضافي على عدم جواز بقاءهم! منظمة اللاجئين عم تدعيهم يجددوا اقاماتهم كأن ما تغير شي! أميركا وأوروبا أعلنوا الترحيل، والحكومة عنا عم تتفرج لا بل عم تقبل تسجيلهم بالمدارس من دون اوراق ثبوتية! سلطة عاجزة وخطر التوطين عم يزيد!”.

لما بيرجعوا النازحين ليشاركوا بانتخابات سوريا، يعني دليل اضافي على عدم جواز بقاءهم!

منظمة اللاجئين عم تدعيهم يجددوا اقاماتهم كأن ما تغير شي!

اميركا واوروبا اعلنوا الترحيل، والحكومة عنا عم تتفرج لا بل عم تقبل تسجيلهم بالمدارس من دون اوراق ثبوتية!

سلطة عاجزة وخطر التوطين عم يزيد!GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 6, 2025