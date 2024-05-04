جبران باسيل: عرض المليار يورو الأوروبي بمثابة محاولة لاستئجار لبنان وشعبه

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “عرض المليار يورو الأوروبي مقابل بقاء النازحين بمثابة محاولة لاستئجار لبنان وشعبه”، مشيرًا إلى أنه “هناك تهجير مقنّع وتدريجي للبنانيين تحت مسمّى الهجرة الموسميّة ممكن آخرته هجرة دائمة متل ما منعرف اللبناني وحاجة الاوروبي له”.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي ظهر اليوم السبت: “قبرص تعاني من هجرة متزايدة من النازحين السوريين من لبنان باتجاهها وهي عاجزة عن تحمّل هذا العبء وهي تقوم بمصلحتها ولبنان مُطالَب بالقيام بمصلحته”.

كما لفت إلى أن “اوروبا تكافح هجرة السوريين لبلدانها وتقول للبنان “بدّك تخلّي السوريين عندك ونحنا منفتح الباب لهجرة شعبك” يعني استبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين”.

وتابع: “نُريد قراراً سياسيًّا لبنانيًّا لإعادة النازحين لا تمويلاً للبقاء فالمال لا ينفع بل الضّرب على الطاولة لإعادة النازحين”.