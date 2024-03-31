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جبران باسيل: مستعدون لكل شيء للدفاع عن وجودنا

منذ 33 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد تهنئة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالقيامة على رأس وفد من “التيار” أن “وجودنا ودورنا ورسالتنا كلهم إلى القيامة”.

وأضاف ” نحن مستعدون لكل شيء للدفاع عن وجودنا وكذلك للتسامح والصفح”.

وتابع قائلاً: “نحن لا نلبي دعوة بكركي فقط بل نسعى أيضاً لتوحيد الموقف لأن لا شيء غال أمام دورنا وهذا أقل الواجب في ظل أزمة وجودية”.

وتابع “اقل الإيمان أن تصدر وثيقة وطنية من بكركي ويجب أن تُتابع بالسعي لخطة تحقيقها بالأعمال لتكريس وجودنا ورسالتنا”، لافتا الى أن “هذه دعوة مفتوحة ودائمة”.

وختم إن “الحقيقة ستظهر في النهاية حقيقة لبنان ورسالته سيستمران”.

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