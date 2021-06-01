الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جبران باسيل: هناك "فبركة" للحجج لعدم التأليف

1 - يونيو - 2021
جبران باسيل
A A A
طباعة المقال

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنه سيطفئ اي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة، وأضاف: “واضح ان هناك “فبركة” للحجج لعدم التأليف”.

وقال باسيل بعد انتهاء اجتماع تكتل “لبنان القوي”: “اظهرنا مرارا عدم تمسكنا بأي وزارة وبينها وزارة الطاقة لكننا مع توزيع الوزارات بالمناصفة وبين الكتل والطوائف”، وتابع: “لن نترك مجالا لأي امر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”.

وأيّد بشكل كامل مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمعاونة “حزب الله” من اجل الاسراع بتأليف الحكومة، وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون واضح بأنه لا يريد اي وزير اضافي على الثمانية، ويؤيد اي آلية او وسيلة لتسمية وزراء لا يمتون اليه لا سياسيا ولا بأي صلة كأن يكونوا من المجتمع المدني او الادارة اللبنانية او غيرها”. وأضاف: “طرحت عدة افكار من قبلنا تؤدي بالنهاية الى عدم احتساب الوزراء على اي جهة، واذا كان هناك من يصر على رفضنا سندعم تأليف الحكومة ونعمل كي يوافق عليها رئيس الجمهورية وتنال الثقة ولن نشكك بميثاقيتها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أشرف ريفي
    ريفي: الترويج للمثلية الجنسية أمر لا يستقيم مع مبادئ مجتمعنا
    وزير الأشغال علي حمية
    حميّة جال على شواطئ عدة
    احمد ابو الغيط
    أبو الغيط في بيروت الأسبوع المقبل.. ما سبب الزيارة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟