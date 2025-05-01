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جبران باسيل: يطلّ عيد العمّال من قلب الانهيار

منذ 8 ساعات
رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"

رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"

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كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر “اكس”: “السنة أيضًا يطلّ عيد العمّال من قلب الانهيار، لا إنقاذ ولا إصلاح، لا بل تدنٍّ لقيمة الليرة وللأجور ومضاربة من النازح السوري المدعوم ماليًّا والمعفي من الضرائب والرسوم”.

وأضاف باسيل أنّ “كلفة النزوح على الاقتصاد تتجاوز سنوياً المليار و700 مليون دولار”، مؤكّداً أنّ “التيار سيبقى يواجه خطر النزوح على وجود لبنان”.

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