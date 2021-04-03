جبران لعمال المياه: التفاؤل ينير الظلمة

توجه رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران بكلمة، لمناسبة زمن الآلام والقيامة، الى موظفي وعمال المؤسسة تضمنت توصيات جاء فيها: “أتوجه اليكم في هذا العيد المبارك، زمن الآلام والقيامة، الشبيه بالزمن الذي نعيشه في وطننا الحبيب لبنان، وفي مؤسستنا التي تعاني، والتي تتطلب منا التضحية للاستمرار في خدمة مجتمعنا بصدق واخلاص، رغم كل الأوضاع المعيشية الضاغطة علينا وعلى عيالنا”.

وتابع: “التفاؤل هو مصدر للحياة السليمة، وهو ينير الظلمة، وبالتفاؤل نغلب الشر. هكذا علينا أن نكون، لتكون مؤسستنا قدوة في وطن ما زلنا نرى فيه نور سينتصر على الظلمة، وحقيقة ستنتصر على الباطل”.

وختم جبران: “جميعنا يعلم أن العاصفة تقتلع الاشجار الضعيفة، ولن يبقى سوى الاشجار المتجذرة في الارض الصلبة، فلنكن كالاشجار المتجذرة بالصلابة والرحمة، لانه بعد العاصفة هدوء عظيم وبعد الآلام … قيامة. فصح مجيد”.