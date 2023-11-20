جبهة الجنوب تحتدم.. قصف إسرائيلي يطال منزلين وكنيسة

من القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية الجنوبية (أرشيفية)

شهدت الأحداث في جنوب لبنان تطوراً لافتاً وتصاعدياً اليوم الإثنين، حيث استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي منزلين في ميس الجبل، وكنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل.

ودوت منذ قليل صفارات الإنذار في مسكاف عام في الجانب الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية في حين أطلق الجيش الاسرائيلي تحذيرات من مسيرات معادية في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن “حزب الله” أطلق اليوم 40 صاروخًا و3 طائرات إنتحارية في الجليل”.

وتعرضت تلة المطران حمامص ومحيط بلدات عيتا الشعب والقوزح ورامية لقصف إسرائيلي. وسمع دوي صفارات الانذار في “أفيفيم” مقابل بلدة عيترون.

كما دوت صفارات الانذار في أفيفيم وبرعام في الجليل الأعلى خشية تسلل المسيّرات.

وطال قصف مدفعي وجوي إسرائيلي بلدتَي رميش وعيتا الشعب الجنوبيتَين.

استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية

استهدف حزب الله عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيلية بينما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ اعتراضية جديدة، بالتزامن مع قصف مدفعي يطال بلدات مركبا وحولا وميس الجبل جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان: “استهداف تجمّع مشاة ‏إسرائيلي صباح اليوم الإثنين، في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة”.

وفي بيان ثانٍ، أعلن “حزب الله” في استهداف تجمّع مشاة إسرائيلي ثانٍ وتحقيق إصابات مباشرة فيه، مشيراً إلى أن الاستهداف تمّ بالصواريخ ‏والقذائف المدفعية في مثلث الطيحات.

وأضاف الحزب أنه استهدف أيضاً “بواسطة 3 مسيَّرات مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققنا إصابات مباشرة”، وأوضح “أنّ مقاوميها استهدفوا ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة”.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات الإنذار تدوِّي في الشمال وفي مستوطنات “غلاف غزة”.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ أقل من دقيقة تمرّ بين صفارات الإنذار في الشمال وصفارات الإنذار في غلاف غزة.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: “رصدنا نحو 25 عملية إطلاق من لبنان و3 مسيَّرات قصفت قرب موقع لقواتنا دون إصابات وقمنا بالرد على مصادر إطلاق النار”.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرّض أطراف بلدات يارين الضهرة وطيرحرفا لقصف مدفعي إسرائيلي، عند ساعات ظهر الإثنين.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن “حزب الله” أن عملياته العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية أسفرت عن 1523 جريحاً إسرائيلياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.