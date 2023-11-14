جبهة الجنوب لم تهدأ.. فيديو لـ "صوت بيروت" يُواكب آخر تطورات الميدان

لا يزال القصف المتبادل مشتعلًا على الجبهة الجنوبية، منذ صباح اليوم، حيث طالت الاعتداءات الإسرائيلية أطراف بلدات حدوديّة عدة، بوتيرة متصاعدة.

في جديد التطورات الميدانية، أعلن حزب الله، في بيان أنه و”دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة 15:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب أنّه عند الساعة 15:00 من بعد الظهر، تمّ استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

كما أعلن حزب الله استهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج صباح اليوم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

كذلك استهدف الحزب موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتم تحقيق إصابات مباشرة فيه.

وكان مقاتلو الحزب قد استهدفوا عند الساعة 11:50 من ليل الإثنين، موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه.

قبل الظهر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبيّة، مساء اليوم.

ومساء اليوم، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مساء اليوم، أطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا، وسقط عدد من القذائف على بلدة حولا.

كما طال قصف مدفعي معاد محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب.

هذا واستهدف العدو منطقة رأس الناقورة واللبونة بقصف مدفعي عنيف. واستهدفت غارات و‏قصف مدفعي منطقة “الغابة” بين ‌عيترون ومارون الراس وأطراف ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند أطراف عيتا الشعب. وتعرضت المحافر – خراج العديسة لقصف مدفعي، طال أيضًا أطراف الجبين وبين شيحين وأم التوت.

كذلك استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلًا خاليًا في أطراف بليدا ومحيط ملعب كرة القدم الجديد في الأطراف الغربية لميس الجبل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مواقع قواته في يفتاح ومرجليوت وعرب العرامشة وشوميرا ومتات تعرضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان.

إلى ذلك، نشر الإعلام الحربي لحزب الله، فيديو يظهر مشاهد من استهداف الحزب لعدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية.

بالفيديو | مشاهد من استهداف #المقاومة_الإسلامية لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/3RVHQhD4on — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 14, 2023