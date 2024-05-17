جبهة الجنوب مرشحة لمزيد من العنف والتصعيد

رأى العميد المتقاعد خالد حمادة أن الوضع الميداني يتطور لهجمات أعنف في الجنوب، مشيرًا إلى أن استمرار المعارك سيؤدي إلى مزيد من الضربات.

وأوضح حمادة، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أن “في غزة هناك تفاهمات وتصعيد، أما في لبنان فالإشتباكات مستمرة ولا محاولات للجمها”، لافتاً إلى “وجود وساطات سابقة جوهرها تطبيق الـ 1701 ولكن من الواضح أن ليس هناك موافقة من حزب الله على تطبيق القرار”.

كما شدّد حمادة على أن الجنوب مرشح لمزيد من العنف، مشيراً إلى سلسلة الغارات الإسرائيلية التي ضربت البقاع ما يعني أن إسرائيل تضرب في عمق لبنان.

واعتبر حمادة أن الحزب لن يستطيع فرض ربط الساحات الذي تريده إيران وفي لبنان هناك حدود يجب الالتزام بها.

وكان حزب الله قد أعلن بيان‏، “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‏‏17-5-2024، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح”.

فيما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن العدو الإسرائيلي أطلق صباحًا صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي وصل صداها في أرجاء المنطقة، كما سمعت صفارات الانذار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم أكثر من مرة وصفارات إنذار في مقر “اليونيفيل” في الناقورة.

وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

بعيد السادسة صباحا، أطلقت مواقع العدو المتاخمة لبركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدة عيتا الشعب.