جبور للحريري: لا فرصة للإصلاح

أكد رئيس جهاز الإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال بان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يمثل المبادرة الفرنسية، وسيتم التعاطي معه على انه رئيس حكومة سياسي وسيسمّون سياسيين للحكومة، هذه الحكومة تدور في مكانها ولن تأتي بجديد، والقوات تتعاطى مع كافة الأفرقاء اللبنانية “عالقطعة”، ونحن لن نكون ضد الحريري إذا استطاع تحقيق شيء”.

ولفت جبور في مقابلة تلفزيونية، إلى أن “المشكلة الأساسية هي مع المنظومة الحاكمة، لأننا جربنا وجُربنا، ولا إمكانية لأي تجربة جديدة، والسؤال هو ما الذي سيحققه الحريري ولم يحققه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب؟”.

وأشار الى أن “هناك خيار من اثنين، أو أن يسمي فريق الأكثرية الحكومة التي يريدونها، من جانب واحد، أو إن أرادوا التعاطي معنا، فعليهم السير بشروطنا وليس بشروطهم، لأن خيارهم أوصلنا الى الإنهيار”.

وشدد على أن “الحريري لن يستطيع تجاوز الثنائي الشيعي الذي يريد أن يسمي وزرائه في الحكومة، مما سيدفع التيار الوطني الحر إلى التمسك بتسمية وزرائه في الحكومة، وهذا يؤدي الى انتاج حكومة من الطبيعة نفسها التي كانت عليه”، معتبرا أن “هناك فريق سياسي يقول بأن هناك فرصة حقيقية للإنقاذ، ونحن نقول للحريري أنه مع هذا الفريق السياسي لا فرصة للإصلاح”.

واعتبر أن “الأمل بالإصلاح يأتي بتوازن رعب حقيقي، من خلال تشكيل حكومة فعلا من إختصاصيين، أو أن لتشكل الأكثرية الحكومة التي يريدونها، أو أن نشكل حكومة دون أي سياسي في داخلها، على العهد والحزب أن يتواضعوا لأنهم أوصلوا البلد لأزمة وكف يدهم عن السلطة”، مشيرا الى أنه “لدينا أكثر من 15 ألف مسلح”.