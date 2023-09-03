جبور: لا يستطيع حزب الله الإستمرار بمشروعه الغريب

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور على عدم التنازل لفريق الممانعة قائلا: “لن نقوم بتسوية معهم لا بل سنواجه فقط ولا يستطيع حزب الله الإستمرار بمشروعه الغريب”.

وقال جبور في حديث ل “الجديد”: “لننهض بالبلد علينا كف يد محور الممانعة في الشأن السياسي والطريقة المعتمدة من عام 2005 إلى اليوم أوصلت البلد إلى المزبلة”.

وعن دعوة الرئيس بري للحوار، رأى أنها “خارجة عن منطق الدستور والتشاور إذا حصل لم تعد تسمى انتخابات”.

أما بالنسبة للحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فقال جبور: “جبران باسيل على علم بأن مصلحته مع الحزب ولكنه غير مستعد لترشيح فرنجية إلا عندما يتأكد بأن الأخير سيصل لسدة الرئاسة”.

واعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات أن “المبادرة الفرنسية انتهت و لودريان لن يسلّم بفشله في الزيارة المقبلة”.

وأشار جبور إلى أن “قائد الجيش أظهر أنه غير خاضع لأحد وبرهن استقلاليته خلال عمله في قيادة الجيش اللبناني ونحن نريد رئيس من خارج الممانعة”.