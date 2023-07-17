الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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جبّور: إسقاط اسم الرئيس على الكتل النيابيّة مرفوض

منذ ساعة واحدة
النائب جيمي جبور

النائب جيمي جبور

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في موازاة حوار التيار الوطني – حزب الله، وغداة مواقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من أي حوارات قد يطرحها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، أشار عضو تكتل “لبنان القويّ” النائب جيمي جبّور إلى أنّه “انطلاقًا من مبادئنا الثابتة لا نقبل أن تُفرض علينا الأمور إن كان من الداخل أو من الخارج”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد جبّور أنّ “موقفنا من رفض ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مُعلن”، لافتًا إلى أنّ “اتفاق الدوحة كان برعاية إقليمية، ونرحّب بالجو المساعد للخارج، ولكن إسقاط اسم لرئيس الجمهورية على الكتل النيابية مرفوض”.

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