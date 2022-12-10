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جثة رجل في براد مستشفى... هل تعرفون ذويه؟

منذ 41 دقيقة
جثة (تعبيرية)

جثة (تعبيرية)

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 9/12/2022، استُحضِرَ عبر الصليب الأحمر إلى مستشفى دار الأمل الجامعي/دورس – بعلبك، المدعو: مهنا فرج الفدعوس (من مواليد عام 1976، سوري)، إثر تعرّضه لوعكة صحية، وما لبث أن فارق الحياة في غرفة الطوارئ، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تدل على عنوان سكنه، ولا معلومات حول أحدٍ من ذويه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي هذا البلاغ، وتطلب من ذويه أو من الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عن ذويه إبلاغهم الحضور الى مركز مخفر الطيبة، أو الاتّصال على الرقم 345083/28، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة”.

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