جثة فنان لبناني داخل شقة في مصر

عُثر على الفنان اللبناني، جان بيير حداد، متوفي داخل الحمام في شقته في منطقة الشيخ زايد وذلك بعدما عثر زملائه على الجثة وأبلغوا رجال المباحث وتم تحرير محضر بالواقعة وانتداب جهات التحقيق للمعاينة وكشف الملابسات.

ويُشتبه ان يكون الفنان اللبناني، وهو أحد عازفي فرقة كايرو جاز، قد توفي اختناقا بالغاز، حيث أمرت جهات التحقيق بالشيخ زايد بتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة.

جان بيير حداد، يبلغ من العمر 39 عامًا، يعمل أيضًا مدير في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد. وحضرت إلى مصر شقيقة الراحل وابن عمه، حيث يتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان.