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جثة في زوق مكايل.. المستشفيات ترفض استقبالها والقضاء يتدخل

منذ 20 دقيقة
جثة في المشرحة (تعبيرية)

جثة في المشرحة (تعبيرية)

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وجدت مساء اليوم عاملة أجنبية في العقد الرابع من العمر جثة ممددة على الأرض داخل غرفة سكنها في زوق مكايل كسروان. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة حصلت منذ 4 أيام. وقد إنتشرت رائحة كريهة ما سبب انزعاج سكان الحي. ولا تزال الجثة في مكانها بسبب رفض المستشفيات في المنطقة وجبل لبنان إستقبال جثث، وقد لوح سكان المنطقة بتحركات في الشارع إذا لم تتم معالجة الموضوع.

وأشارت معلومات صحفية نقلاً عن  الـLBCI أن النيابة العامة في جبل لبنان تبحث عن مكان في برادات المستشفيات لنقل الجثة ومنذ قليل عثرت على مكان في مستشفى سان لويس لكن الإدارة رفضت التخلي عنه فاستدعى القاضي منصور مدير المستشفى.

ولاحقاً أكدت مصادر متابعة أن القاضي منصور تبلغ من إدارة مستشفى سان لويس موافقتها على إستقبال جثة زوق مكايل في برادها.

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