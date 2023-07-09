جثة "مُجعبة" مع جهاز لاسلكي.. خيوط جديدة حول جريمة القموعة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “بناءً لتوجيهات المدير العام اللواء عماد عثمان بتكثيف الجهد الإستعلامي لكشف جريمة مقتل المغدور أحمد درويش تولد 1986من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023”.

وأضاف، “بعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك موقوفان من بلدة الضحية نفسها لدى شعبة المعلومات، وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء”.

وكان قد “عُثر على جثة مجهولة الهوية صباح 25/6/2023 في خراج بلدة فنيدق القموعة وبحوزته بندقية حربية نوع ( فال ) ويرتدي جعبة فيها أمشاط وجهاز لا سلكي وأجريت الاتصالات بالجهات المعنية”، وذلك حسب بيان صادر سابقاً عن بلدية فنيدق ومخاتيرها وفعالياتها الرسمية والمدنية.