جدار بشري من مناطق ولهجات كثيرة يهزم سلطان برّي

انكسرت السلطة في محطة جديدة وسقطت في الشارع مجدداً: “عطّلنا النِصاب عطلّنا النَصّاب، للمجلس النصّاب”، ردد المعتصمون لصاحب ردّية “28 وميّة، كلّهم قرطة حرامية”. وإذا كانت السلطة، بأطيافها كلها، قد سقطت فإنّ الضربة الفعلية توجّهت لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أصرّ على الدعوة للجلسة التشريعية الأسبوع الماضي، وتراجع عنها قبل موعدها. كرّر الدعوة اليوم وتعطّلت. هذه سابقة في تاريخ برّي السياسي وسيرته في رئاسة البرلمان.

هذا الرجل، صاحب الخبرة الطويلة في الدهاء السياسي والحنكة البرلمانية، لم يقو على الثورة. فآخر “صفعة سياسية” تلقّاها من هذا العيار كانت في العام 2005، عندما أعلن رئيس الحكومة حينذاك، المرحوم عمر كرامي، استقالة الحكومة من دون مشاورة أي من أطراف السلطة.

رصاصات موكبين

يمكن تلخيص مشهد الجدار البشري في نقطة واحدة، أو محور أساسي: مثلث باب ادريس ـ ويغان – شارع أحمد الداعوق، وتحديداًعند المقرّ العام لبنك عودة. هناك حاول موكب مؤلف من سيارات ثلاث عبور الطريق. قبل وصول إحدى السيارات إلى هذا التقاطع، نزل منها مرافقين، فصفع أحدهم شابة وأوقعها أرضاً. وأكمل الموكب طريقه صعوداً من شارع أحد الداعوق في اتجاه شارع المصارف. دهس الموكب عشرات، ودخل إلى مفترق لم يعلم سائق الموكب أنّ القوى الأمنية أقفلته بالبلوكات الاسمنتية. علق الأرنب في الفخ، وانهالت على سيارات الموكب العصي والركلات، وخرجت من أحدى سياراته الداكنة الزجاج رصاصات مسلحين في داخلها. وعادت السيارات أدراجها بعدما نالت نصيبها من الشتائم والتكسير.

ساد الغضب والصراخ من اعتداء مماثل على المتظاهرين: “الموكب يعبر على جثثنا، ولن يعبر”. وللمصادفة وقعت هذه الحادثة في مكان انطلاق انتفاضة 17 تشرين، حين أطلق مرافقو الوزير أكرم الشهيب النار في الهواء وعلى المتظاهرين. وهو نفسه مكان الصورة – الأيقونة لفتاة تركل المرافق المسلّح وتعرّيه من تشبيحه. من هنا كانت الشرارة، ومن هنا أيضاً تأكيد على المواجهة وعلى الانتصار على الزمرة الحاكمة.