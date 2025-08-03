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جدلٌ حول مهام باراك في لبنان

منذ 37 دقيقة
المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك

جريدة الانباء الالكترونية
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لا يزال الجدل سيّد الموقف بعد البلبلة التي أعقبت المعلومات حول إعفاء المبعوث الأميركي توم برّاك من مهامه، والذي كان واضحاً منذ زيارته الأولى بأن مهامه في بيروت ستكون موقتة، في وقتٍ كثر الحديث عن إعادة توكيل الملف للموفدة السابقة مورغان أورتاغوس، إلّا أن الأمور لم تحسم بعد ولا تزال محاطة بإشارات استفهام، وفق ما جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة.

وبين برّاك وأورتاغوس، يظلّ التمثيل الأميركي في بيروت معلّقاً، في الوقت الذي يعود فيه إسم السفير ميشال عيسى، المقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الواجهة. إلا أنه في غمرة هذه المعلومات المتناقضة لم يصدر أي موقف رسمي أميركي حاسم يؤكد أو ينفي بقاء برّاك في موقعه اللبناني.

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