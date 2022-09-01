جدولان لأسعار المحروقات في يوم واحد... الارتفاع كبير!

بعد التسعيرة الصباحية، أصدرت وزارة الطاقة تسعيرة ثانية بعد ظهر اليوم تضمّنت ارتفاعاً كبيراً بأسعار المحروقات، بعدما علت أصوات أصحاب المحطات، وأصبحت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 601000 ليرة لبنانية (+17000)

– بنزين 98 أوكتان: 615000 ليرة لبنانية (+18000)

– مازوت: 751000 ليرة لبنانية (+32000).

وكان وعزا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ابو شقرا لصوت بيروت انترناشونال سبب تغير جدول الاسعار الى ارتفاع سعر صرف الدولار من ٣٢ الف ليرة الى حوالي ٣٤ الف ليرة مشيراً ان اصحاب محطات المحروقات يقومون بدفع ٦٠٪؜ بالدولار. من ثمن صفيحة البنزين والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة ولذلك سيلحق تغير يومي على اسعار البنزين والمازوت الذي يدفع ثمنه ١٠٠٪؜ بالدولار الكاش مشيراً ان جدول اسعار المحروقات سيصدر يومياً.