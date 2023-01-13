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جدول الأعمال وصَل.. فهل حُسم موعد الجلسة الحكوميّة؟

منذ 10 دقائق
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ “موعد الجلسة الحكومية لم يحسم بعد”، لافتًا إلى أنّه “قد وصلنا جدول أعمال من الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقوم بواجبه الدستوري”.

ياسين قال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “هناك بند أساسي مرتبط بالكهرباء، وهناك بنود أخرى قليلة ولكن مهمة مرتبطة بتسيير المرافق”، مشددا على أن “الحكومة تجتمع لاتخاذ قرارات مرتبطة بقضايا الناس وليس قرارات مصيرية”.

أضاف: “لم نتبلغ عن اجتماع تشاوري وزاري مع الرئيس ميقاتي ولكن هناك مشاورات دائمة من رئيس الحكومة مع الوزراء”، مؤكدًا “مشاركته في الجلسة منطلقًا من مبدأ ضرورة تسيير شؤون الناس والمرافق العامة”.

ياسين اعتبر أنّ “المرونة مطلوبة من الجميع وليس فقط من رئيس الحكومة وهذا الأمر ينطبق على جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس وعلى المشاركة بجلسات الحكومة أيضا”، لافتًا إلى أنّ “التلويح بعدم توقيع الوزير وليد فياض على مراسيم الكهرباء في حال إقرارها هو عمل غير مسؤول لأنه يفترض به أن يكون في طليعة من يحضر جلسات الحكومة”.

كما طالب المعنيين بـ”تحمل المسؤولية لانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ البلد والبدء بورشة الإصلاح”.

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