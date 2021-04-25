الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جدول بمراكز للقاح أسترازينيكا ستقفل أبوابها مؤقتاً

25 - أبريل - 2021
لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

A A A
طباعة المقال

نشرت وزارة الصحة العامة جدولاً بمراكز التلقيح التي ستضطر للاعتذار عن استقبال المواطنين نتيجة عدم تسلم لقاح أسترازينيكا في الموعد المتفق عليه مع الشركة الوكيل.

وكان المكتب الاعلامي للوزارة أصدر بياناً جاء فيه: “نتيجة تأخر تسليم الكميات الموعودة من لقاح استرازنيكا في الموعد المحدد في الاتفاقية الموقعة مع الشركة الوكيل، وبعد نفاد معظم الكميات المستلمة سابقاً في الشحنة الأولى، فإن بعض المراكز المخصصة لإعطاء لقاح استرازنيكا ستعتذر عن استقبال المواطنين الكرام وسيصدر جدول بهذه المراكز في وقت لاحق”.

وأضاف البيان: “إن الوزارة تتوجه بالشكر للمواطنين على تفهمهم، مؤكدة أن هذه الإشكالية ستحل مع تسلم كمية مضاعفة من اللقاح، خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل”.

جدول بمراكز التلقيح المقفلة:

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    حراك المتعاقدين يدعو الحلبي إلى التدخل لفك إضراب موظّفي التربية
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)
    آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
    إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي