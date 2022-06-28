جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول جديد بأسعار المحروقات الذي لحظ ارتفاعاً خصوصاً بالنسبة للمازوت، وهي على الشكل الآتي:

رفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2000 ليرة لتصبح بـ679000 ليرة

رفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 2000 ليرة لتصبح بـ690000 ليرة

رفع سعر صفيحة المازوت 17 ألف ليرة لتصبح بـ779000 ليرة

رفع سعر قارورة الغاز 6 آلاف ليرة لتصبح بـ362000 ليرة.

وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.