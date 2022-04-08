جدول جديد لأسعار المحروقات… إليكم التفاصيل

أصدرت وزارة الطاقة أسعاراً جديدة للمحروقات، وأصبحت على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 456000 ليرة

بنزين 98 أوكتان: 466000 ليرة

مازوت: 499000 ليرة.

وكان بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” أمس /38,000,000/$ ثمانية وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 22200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

في هذا السياق، أكد ممثل أصحاب محطات المحروقات فادي أبو شقرا أن ‏‏”الأمور تتجه نحو الحل بملف البنزين”. ‏

وقال أبو شقرا في حديث لـ “ليبانون ديبايت”: “التطمينات أعطت نتيجة ‏إيجابية في البلد وتأكد أنه سيتم تسليم المحروقات”. ‏

وإذ شدّد على إستحالة “شراء المحروقات بالدولار وبيعها باللبناني”، ذكّر ‏بأن “القطاعات في لبنان تفلِس”. وسأل: “هل المطلوب كسر قطاع ‏المحروقات أيضاً”؟. ‏

ولفت الى أن “المواطن يعاني على المحطّات”. ورأى أن الحل بأن ‏‏”يتعهّد مصرف لبنان بأن يبقى سعر صيرفة ثابت على السعر الذي تم ‏شراء المحروقات فيه بعد بيع البضاعة لمدة بين ثلاثة أيام الى أسبوع “. ‏