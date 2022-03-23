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جدول جديد لتنظيم مراجعات الإسكان

منذ 9 ساعات
مؤسسة الإسكان

مؤسسة الإسكان

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صدر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان البيان الاتي:

“ان المؤسسة العامة للإسكان تتوجه الى المواطنين الكرام، والمقترضين خصوصاً، لتعلمهم أنها اعتمدت جدولاً جديداً لتنظيم المراجعات لدى مكاتبها في الادارة المركزية في منطقة العدلية – فرن الشباك ابتداء من يوم غد الخميس في 24 آذار 2022.

ووفق البرنامج الجديد ستحصر المراجعات لدى مكاتبها ما بين يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع وما بين الساعة التاسعة والثانية عشرة ظهر كل يوم، ويعود السبب في هذا الاجراء نتيجة لإرتفاع أسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال دوام العمل بالإضافة الى كثافة الملفات التي تخضع للمتابعة.

وأخيراً، فإن المؤسسة تأمل بأن يكون هذا الإجراء موقتاً الى حين انتهاء الظروف الاستثنائية التي أملت مثل هذا الإجراء في اسرع وقت ممكن”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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