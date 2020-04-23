جدول رحلات المرحلة الثانية لعودة اللبنانيين

جدول رحلات المرحلة الثانية لعودة اللبنانيين
جدول رحلات المرحلة الثانية لعودة اللبنانيين

سيناقش مجلس الوزراء في جلسته غداً الجمعة في قصر بعبدا خطة المرحلة الثانية من الرحلات لإجلاء اللبنانيين من الخارج.

ويتضمن الجدول الرحلات التالية:

 

28 نيسان 2020
لارنكا (77 راكبًا)، الدمام (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، لاغوس – نيجيريا (120 راكبًا)، برازافيل – كونغو (119 راكبًا).

30 نيسان 2020
بغداد (77 راكبًا)، الدوحة (121 راكبًا)، مسقط (77 راكبًا)، القاهرة (77 راكبًا)، بورت هاركورت – نيجيريا (119 راكبًا)، لندن (121 راكبًا).

1 أيار 2020
كانو – نيجيريا (119 راكبًا).

2 أيار 2020
الكويت (78 راكبًا)، جدة (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، أبيدجان – كوت ديفوار(120راكبًا)، لومي – توغو (119 راكبًا).

4 أيار 2020
يارفان (77 راكبًا)، الرياض (121 راكبًا)، كييف (77 راكبًا)، وارسو (77 راكبًا)، فري تاون – سيراليون (119 راكبًا)، لندن (121 راكبًا).

6 أيار 2020
أبو ظبي (121 راكبًا)، عمان أو البحرين أو كازابلانكا (77 راكبًا)، فرانكفورت (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، مونروفيا – ليبريا (119 راكبًا).

7 ايار 2020
دولا – كاميرون أو بامكو – مالي (119 راكبًا)

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