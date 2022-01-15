الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جدول زمني لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية

15 - يناير - 2022
آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 8:08 مساءً
معمل دير عمار

معمل دير عمار - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

جرى اليوم وضع جدول زمني لخطة العمل والمراحل التنفيذية لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية، مع التأكيد على تنفيذ كافة مراحل المشروع بالسرعة المطلوبة ، وذلك من اجل بدء ضخ الغاز الطبيعي المصري الى محطة منشآت النفط في طرابلس ومن بعدها الى معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء.

وتتضمن خطة العمل:

– تصليح نقاط التسرب على طول الخط ويتطلب حوالي ال١٥ يوماً

– تحديث برامج التحكّم في محطات الغاز الثلاثة Scada System

– تصليح الاعطال الناجمة عن سقوط الصواعق على محطة الغاز الرئيسية

– اجراء التجارب التقنية النهائية على مجمل المنظومة قبل تسليمها.

ومن المتوقع ان تنتهي مراحل العمل بإصلاح خط الغاز والمحطات فيها خلال فترة شهر ونصف لتصبح جاهزة لاستقبال الغاز الطبيعي ، على ان تستكمل باقي اعمال الصيانة ما بعد عمليات ضخ الغاز شهرا اضافيا .

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة صيرفة ؟
    معارض السيارات
    نقابة مستوردي السيارات المستعملة ترفض رفع الدولار الجمركي
    تدابير سير
    تدابير سير جديدة في بيروت.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟