جدول زمني لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية

جرى اليوم وضع جدول زمني لخطة العمل والمراحل التنفيذية لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية، مع التأكيد على تنفيذ كافة مراحل المشروع بالسرعة المطلوبة ، وذلك من اجل بدء ضخ الغاز الطبيعي المصري الى محطة منشآت النفط في طرابلس ومن بعدها الى معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء.

وتتضمن خطة العمل:

– تصليح نقاط التسرب على طول الخط ويتطلب حوالي ال١٥ يوماً

– تحديث برامج التحكّم في محطات الغاز الثلاثة Scada System

– تصليح الاعطال الناجمة عن سقوط الصواعق على محطة الغاز الرئيسية

– اجراء التجارب التقنية النهائية على مجمل المنظومة قبل تسليمها.

ومن المتوقع ان تنتهي مراحل العمل بإصلاح خط الغاز والمحطات فيها خلال فترة شهر ونصف لتصبح جاهزة لاستقبال الغاز الطبيعي ، على ان تستكمل باقي اعمال الصيانة ما بعد عمليات ضخ الغاز شهرا اضافيا .