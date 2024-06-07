جديد الاعتداء على السّفارة: مطلق النار "ذئب منفرد"

أظهرت التحقيقات الأولية مع مطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت أنه لا يرتبط بخلية متطرفة، وأنه قام بفعلته بمفرده بعيداً عن أي اعتداء منظم، وفق ما قالته مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر في المقابل «أن حملة المداهمات في منطقة مجدل عنجر في البقاع مستمرة، والتحقيقات متواصلة مع عدد من الأشخاص الذين أوقفوا إثر الاعتداء، بينهم إمام جامع البلدة، السوري الجنسية، الشيخ عبد المالك موفق جحا، لكن لا يعني أن جميعهم مرتبطون بالاعتداء، ويتم إطلاق سراح من لا تثبت إدانته».

وكانت سفارة واشنطن قد تعرّضت لإطلاق نار صباح الأربعاء من قِبل شخص يحمل الجنسية السورية يدعى قيس الخراج، صرخ خلال الهجوم بأنه يقوم بذلك «نصرةً لغزة»، وكتب اسم تنظيم «داعش» بالإنجليزية «isis»، على سلاحه وثيابه، إضافة إلى عبارات مثال «الدولة الإسلامية» و«الذئاب المنفردة».

وإثر الاعتداء، سجّل إطلاق نار متبادل بين مطلق النار وعناصر الجيش اللبناني، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، حيث تتم معالجته، وقد خضع لعملية جراحية الخميس، حيث تدهورت حالته بعض الشيء، وفق المصادر.