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اليكم آخر مستجدات التحقيق في حادث احتراق مطعم "Pizza Secret"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - مايو - 2024 9:05 مساءً
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في جديد التحقيق في حادث احتراق مطعم “Pizza Secret” في شارع بشارة الخوري، علمت “النهار” أن شركة الغاز المولجة تأمين قوارير الغاز للمطعم، أبرزت للمحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده عقد تأمين بسقف خمسة ملايين دولار، كما أبرز صاحب المطعم عقد تأمين مماثلاً.

مع الإشارة الى أنهما لا يزالان موقوفين بإشارة من القاضي حماده.

وتبيّن من خلال التحقيق، أنه بينما كان يجري وضع قارورة غاز في مطبخ المطعم، حصل تسرّب للغاز سرعان ما امتدّ الى مكان الطهي، فحصل الإنفجار ما أدى الى سقوط تسعة قتلى بينهم عاملان من شركة الغاز والسبعة الآخرون من العاملين في المطبخ، كانوا هربوا من ألسنة النيران الى غرفة سفلية حيث قضوا اختناقاً بينهم ثلاثة سوريين ومصري.

وقد استدعى القاضي حماده أربعة موظفين من بلدية بيروت للاستماع الى إفاداتهم، من بينهم المسؤول عن الرقابة للاستيضاح عن كيفيّة افتتاح مطعمين في بيروت من دون الاستحصال على التراخيص اللازمة، أحدهما الذي حصل فيه الحادث.

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