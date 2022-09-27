جديد مركب الموت.. تسلّم جثامين والدَين وأطفالهما الأربعة

تسلم الصليب الاحمر اللبناني من الهلال الاحمر السوري عند نقطة العريضة الحدودية، عصر (الثلاثاء 27-9-2022)، 6 جثامين من ضحايا “مركب الموت” وهم من عائلة واحدة، عائلة علي يونس عكاري وزوجته واطفالهما الأربعة، وتم التعرف عليهم اليوم من قبل ذويهم في “مستشفى الباسل” في مدينة طرطوس.

وواكب الجثامين عند نقطة العريضة عدد كبير من ابناء بلدتهم وادي الجاموس العكارية يتقدمهم رئيس البلدية الشيخ خضر عكاري، وانطلقوا جميعا بموكب واحد خلف سيارات الاسعاف، باتجاه بلدة وادي الجاموس حيث سيشيعون الى مثواهم الاخير.

وكان مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، قد اكد أمس أن “عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى 99 شخصاً، وذلك بعد العثور صباح الاثنين على جثة جديدة تم تسليمها إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل”.

بدوره أوضح المدير العام للهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس إسكندر عمار، أنه “تم تخريج جميع الناجين من غرق المركب من المشفى بعد تحسن حالتهم الصحية”.

ووفق أقوال الناجين، فإن “المركب انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان منذ الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص، ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة”.